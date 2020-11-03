根據CBRE世邦魏理仕今（3）日最新公布的「2020年亞太零售市場即時意向調查」顯示，台灣的防疫成果，令全球欣羨，近來擺脫疫情的陰霾，與中國大陸、日本，並列為亞太市場最快復甦的市場。

根據CBRE世邦魏理仕最新發佈「2020年亞太零售市場即時意向調查」顯示，隨著秋冬季來臨民眾待在室內空氣循環差的機會增加，零售業者重啟營業仍戒慎恐懼，有七成二的商家擔心觸發新一波感染潮。

而疫情爆發後創造商業模式新常態，業者體認到全通路（omni-channel）的必要性之下，有五成四商家，計劃繼續擴充數位效能，持續完善線上銷售的策略及模式。

值得一提的是，台灣、中國大陸以及日本，是亞太區零售業復甦最為顯著的三個市場。反映民眾對於政府防疫管控的信心而提增消費意願，有效帶動內需動能而出現坊間所謂「報復性消費」現象。

這項調查，是世邦魏理仕於2020年9月21日至10月20日之間，所作的亞太零售業者對於市場復甦的看法與期待調查。

調查業種，涵蓋包括：餐飲、流行服飾、生活風格、超市雜貨、娛樂零售、美妝保養、精品業等，總樣本數計205份。

(工商 )