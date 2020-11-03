美國時間11月3日進行總統大選，全球各國都高度關注，中視於11月4日上午9點到中午12點與美選開票同步，播出「2020白宮新主人 世紀開票看中視」特報，主持人為中視新聞當家主播哈遠儀，加上新聞節目《地球那一端》主持人鍾季容隨時提供最新戰況，同時在美國最前線的則有特派記者龔邦華與林茲慧，中視新聞團隊為觀眾報導第一手的美選資訊。

中視新聞擁有專業的大選開票經驗，這次美選開票的計票數據，是綜合美國各大主要媒體及通訊社的出口民調，包括CNN、路透社及美聯社，都是極具公信力的單位。開票特報也邀請到經濟學家馬凱、中美關係學者黃奎博及政大國關中心教授蔡增家，一同與主持人哈遠儀精闢解析，並多角度、多面向討論美國總統大選對台灣與亞洲及全球的影響。

另外中視新聞有特派記者的在地優勢，派出駐紐約記者龔邦華和林茲慧，前往華府掌握選情，兩人除採訪美選投票前的衝刺氣氛，以及開票當天的最新開票結果，也會持續關注美國首府是否會因選舉結果而陷入動亂，國內外即時連線，以第一手報導的方式，傳遞專業而正確的美國大選新聞。

龔邦華與林茲慧長期在第一線採訪美國新聞，像是年初的新冠肺炎疫情在紐約爆發，到疫情期間美國共和民主兩黨的黨代表總統提名大會，再到總統競選及最後階段的投開票，長期觀察報導，新聞專業深獲觀眾迴響。這次美選結果攸關美中台三方，中視新聞還有香港特派李錦華及北京特派金蜀卿，分別在香港及大陸觀察當地民情對美選的反應，11月4日上午9點到中午12點「2020白宮新主人 世紀開票看中視」，即時掌握美選結果。

(中時 )