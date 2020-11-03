◎安心旅遊成效六都第一 台中躍居熱門旅遊城市

安心旅遊補助自7月1日至10月31日，自由行旅客入住旅宿業每房補助1千元，台中市府結合觀光產業強力行銷台中，衝出亮麗成績單，觀旅局統計，使用補助經費4.1億元，執行成效六都第一，績效斐然，躍居全台熱門旅遊城市。

◎網紅直播破壞綠島民宿 發文：拆了剛好

綠島民宿業者2日深夜在臉書社團爆料，指稱經營的民宿遭人惡意破壞，不僅滿地垃圾和瓶罐，甚至連擺設也被拆下，讓業者氣將照片貼上網求助，有網友依據線索肉搜，發現該組旅客竟是網紅「罔腰」與其友人，網紅還開直播表示「這麼爛的民宿，拆了剛好而已」，因此讓罔腰的IG被負評灌爆。

◎馬國女大生雙親今下午到校追思 拒見凶嫌父母

馬來西亞女大生遭擄殺，雙親1日晚間抵台，昨天到台南、高雄完成招魂後，今上午在高雄市殯儀館辦後事，下午將參加由學校舉辦的追思會，預計晚間北上，明搭機回馬來西亞，之前凶嫌父母曾提到想當面道歉，女大生家屬沒有安排這個行程，確定將不與凶嫌父母碰面。

◎人命照亮路燈 黃偉哲挨轟：點亮偏鄉計畫即日啟動

震驚社會的馬國女大生命案，飽受學生和輿論撻伐的「死亡之路」，路燈不夠亮挨批後，事發後才全亮，加上台南市長黃偉哲日前一席「才2盞不亮」招致抨擊，台南市長黃偉哲2日晚間現地視察，要求官員全面清查校園周邊路燈。但也當場訓斥歸仁區長柳世雄等官員：「我被釘得滿頭包，第一時間應該你們出來」，針對女大生遇害不幸事件，他也將在今天市政會議要求工務局、民政局及交通局，跨局處推動「點亮偏鄉計畫」。

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(中時新聞網)