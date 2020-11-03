華梵大學日前宣布，政大、世新等6所學校成立「文山聯盟」，引起網友熱議。一位政大生氣炸發文說，學測指考難道是考心酸的，以後若開放雙輔，學歷就會眨值，這番說詞卻遭批歧視而被圍剿，她直言，政大能從中拿到什麼利益，說她自私也可以，不過學校就是要以學生利益為最大考量嗎？

華梵大學日前30周年校慶宣布，將與政大、世新、中國科大、景文科大、東南科大、台灣戲曲學院6所學校，共同成立「文山聯盟」，透過跨校結盟，整合各校師生量能，發揮1+1大於2的強大新力量，達成讓社會更美好的地方創生使命目標。

7校共組「文山聯盟」的消息在PTT傳開，引起熱烈討論。一位政大學生在Dcard以「學歷要貶值囉」為題不滿發文，表示相信大家都各有自己專業，但你要一個走學術性質的學校去和科大合作？不知道政大能拿到什麼好處。她說，不曉得校長在想什麼，但看到版上的各位跟她一樣崩潰就安心了，不要說現在只是聯盟，誰知道以後到底會不會開放雙輔呢？

原PO感嘆，分組遇到雷隊友已經夠煩了，拜託不要再鬧。至於文山聯盟其他學校，那些說政大好考，自己也可以洗學歷的，歡迎過來。她透露，期中前看到這個快被氣死，真是覺得學測指考考心酸的。她在發文後還更新表示，有人說學歷根本不會貶值，或是別校拿我們文憑有差嗎？她堅持絕對有。她反問大家，「你看現在鬧那麼大，敝校就已經被其他校笑成這樣，以後不管文憑長怎樣啦，企業雇主難道不會遲疑一下嗎？」

雖被說風涼話，原PO不怯戰地說，如果賺錢不是選科系的標準，可能又有人要嘴她膚淺了，但事實就是如此。她透露自己第一志願就是填政大，她就是文組腦，喜歡的科系也在政大，又沒人規定一定要去台大才是第一志願？以後賺得少就只能代表一件事：我自己能力不夠，用這個來衡量文理組我也是ㄏㄏ。

為整合各校資源，大專院校系統聯盟其實並非首例，除了「文山聯盟」，台大、台科大、台師大也組成的「國立台灣大學系統」，還有北區9所大學東吳、大同、文化等校也組成「優九聯盟」。

(中時新聞網)