國民黨接連踢爆，行政院長期未依法於期限內召開食安、治安會報等會議，行政院長蘇貞昌辯稱是因為受疫情影響。對此國民黨主席江啟臣反酸，去年行政院就未召開食安、治安會報，難道去年台灣已出現新冠肺炎疫情？政府隱匿疫情？況且如以疫情考量為由不召開，蘇貞昌為什麼不說因為疫情不來立法院備詢？

江啟臣今(3)日上午出席「公投大選同時舉行」全國性公民投票案聽證會，會前接受媒體聯訪，對於行政院除了治安會報、食安會報外，還有「國家永續發展委員會」、「國家化學物質管理會報」等都超過一年以上沒召開，江啟臣表示，這些都是法定會議，過去的行政院長沒有敢這樣不召開，如今卻都超過一年以上沒召開，有的還超過兩年、約700多天沒有召開。

江啟臣指出，食安、治安與人民息息相關，蘇貞昌依據行政院長職責都不做了，憑什麼要求下屬、各級單位應該做哪些事情？甚至還要懲罰他們，應該是人民懲罰蘇貞昌才對。監察院迄今也不進行調查，好像完全執政後就完全霸道、一黨獨大。

針對行政院長蘇貞昌辯稱大型會議考量防疫期間是不用召開的，現在可以評估一些會議可以恢復？江啟臣直指「這根本是胡扯、亂扯」，疫情是什麼開始？去年嗎？如果去年開始，你就是隱匿疫情。食安會報應該三個月召開一次，但去年6月以後就沒有召開；治安會報應該兩個月召開一次，但去年10月後就沒開了。

江啟臣表示，民進黨怪在野黨杯葛，但蘇貞昌為什麼不說因為疫情不來備詢呢？國民黨的訴求很直接，馬上召開食安會報，蘇貞昌就是抵死要跟法令規範來作對，不曉得該如何向這位院長質詢？

至於有民進黨立委質疑國民黨杯葛是放棄在野黨監督職責？江啟臣拿出媒體有關「藍轟『治安會報一年沒開』」的報導來反問「我們沒有監督嗎？」他強調，昨天立法院教育委員會審萊豬進校園的立法問題，請問民進黨立委做了什麼事情？「我們監督，你在護航，請問誰對？誰錯？」這道理非常清楚。

江啟臣強調，立法院仍在運作，為什麼不讓蘇貞昌上台報告？因為國民黨的三項訴求都沒有獲得回應，國民黨的訴求很扎實，也是民眾想要的，第一、食安會報什麼時候召開？第二、要進口瘦肉精豬肉，行政院對於查廠應有具體規劃；第三、行政院不應阻撓地方政府及議會通過自治條例要求地方豬肉瘦肉精零檢出。行政院卻對「這三大訴求都沒辦法回應，你憑什麼上台？」

(中時 )