婦產科名醫鄭丞傑近日在談話性節目中分享病例，一名38歲女性抱怨老公天賦異稟，「那裡」太大，讓她每次房事都疼痛難耐，沒想到鄭丞傑現場傳授2絕招，並講解什麼樣的體位可以更享受愉快性生活，醫師突然尺度爆表，全場嗨翻，連主持人胡瓜都害羞大笑。

鄭丞傑在節目中指出，這名個案曾生過一胎，但身材非常苗挑，她抱怨跟老公恩愛時常常被撞到很痛，讓她十分困擾。鄭丞傑說，其實子宮頸也是一個敏感帶，但如果疼痛程度大於快感，就必須想辦法解決。

鄭丞傑舉例，想解決個案的困擾有2大絕招，除了用「生殖器套環」，讓丈夫下身一部分無法動作；此外，也可以改變女方體位，建議雙腿不要過開、稍微伸直，可以減少深度，同時也能減緩疼痛感。

鄭丞傑解釋完，可能由於突然尺度大開，現場來賓都聽到臉紅，直呼「太有畫面了！」，主持人胡瓜也難得害羞，忍不住用手遮臉偷笑，還開玩笑說，會不會因為醫師尺度太大，讓他錯失金鐘獎。

羞！老公下面太長...醫師建議用「這愛愛體位」

(中時新聞網)