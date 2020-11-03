婦產科名醫鄭丞傑近日在談話性節目中分享病例，一名38歲女性抱怨老公天賦異稟，「那裡」太大，讓她每次房事都疼痛難耐，沒想到鄭丞傑現場傳授2絕招，並講解什麼樣的體位可以更享受愉快性生活，醫師突然尺度爆表，全場嗨翻，連主持人胡瓜都害羞大笑。
鄭丞傑在節目中指出，這名個案曾生過一胎，但身材非常苗挑，她抱怨跟老公恩愛時常常被撞到很痛，讓她十分困擾。鄭丞傑說，其實子宮頸也是一個敏感帶，但如果疼痛程度大於快感，就必須想辦法解決。
鄭丞傑舉例，想解決個案的困擾有2大絕招，除了用「生殖器套環」，讓丈夫下身一部分無法動作；此外，也可以改變女方體位，建議雙腿不要過開、稍微伸直，可以減少深度，同時也能減緩疼痛感。
鄭丞傑解釋完，可能由於突然尺度大開，現場來賓都聽到臉紅，直呼「太有畫面了！」，主持人胡瓜也難得害羞，忍不住用手遮臉偷笑，還開玩笑說，會不會因為醫師尺度太大，讓他錯失金鐘獎。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。