根據佛羅里達大學美國大選專案所做的統計調查，截至周一，美國已有超過9500萬個選民在2020年總統大選中完成投票，打破歷史紀錄，並相當於2016年大選總選民人數的69%，預告這將是美國近代投票率最高一次選舉。

新冠肺炎疫情大流行是導致郵寄與親自提前投票人數激增的主要原因。這場大流行病已在美國奪走逾23萬人的生命，且在美國許多州仍未見緩解。

川普政府因防控疫情不利而招致批評，川普在全國民調持續落後民主黨對手拜登，根據路透社/Ipsos在10月27～29日所做的民調，民主黨總統候選人拜登以51%支持率領先爭取連任的川普（43%）。不過民調也顯示在亞利桑那州、佛羅里達州、北卡羅來納等決定勝負的關鍵搖擺州，雙方已經陷入領先拉近的激戰。

專家預測這次大選的投票人數，將輕鬆超越2016年的1.38億人。4年前只有4700萬選民在選前投票。

(時報資訊)