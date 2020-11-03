根據國防部最新送達立院報告，新式高教機交機後，將優先部署臺東基地，預劃113年第2季可完成33架部署，原臺東基地F-5型機自113年第1季起採逐步方式汰除，至第4季可完成。

根據報告，F-5戰機於10月29日律定機隊45架機執行發動機系、逃生系及燃油系等9項檢查，配合維修能量及飛訓任務考量，第一階段規劃34架，可於今年11月13日完成檢查，目前已完成11架機，情況均正常，第二階段11架配合全機銹蝕檢查等計畫性工作執行。

國防部長嚴德發明天將赴立法院，進行110年度施政計畫及主管預算案（含空軍F-5型戰機換裝規劃）報告並備詢，書面報告於上午送達立院。

報告指出，目前46架F-5飛機分別部署於臺東基地（39架）及花蓮基地（7架）；期間經原廠諾斯洛普．格魯曼公司（以下簡稱諾格廠）執行材料評估測試，以及83至89年完成結構強化作業後，機身壽限F-5E（單座機）可達14,779小時，F5F（雙座機）可達30,000小時，目前機隊平均鐘點7,825小時，符合技令壽限規範，另F-5型機仍在全球26國服役（包含美國），仍屬現役機種。

至於高教機生產進度，根據報告，今年量產2架，明年8架，112年17架，113年18架，114年18架，115年3架，全數66架交機完畢。

(中時 )