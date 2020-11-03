台北市環河南路上午11點左右發生一起大樓火警。位在環河南路附近的的一處大樓陽台突然竄出火苗，而且火苗還一路往上方兩層樓的陽台延燒，現場冒出大量濃煙，大樓內10餘名住戶紛紛往外逃生，但8樓及9樓仍有20餘名住戶受困頂，上午11點50分已將火勢撲滅，但在8樓發現救出一名80歲老翁，發現沒有生命跡象後送醫，另有2位民眾輕傷，其餘受困住戶已全數疏散到樓下。

台北市消防局獲報後，立派出水箱車及雲梯車及69名消防隊員到場救援，消防隊抵達現場時，發現低層住戶早已紛紛逃出屋外，但仍有8樓及9樓住戶受困，頂樓至少有20名住戶求救，幸好火勢10分鐘內就被撲滅，但在滅火過中，消防隊員發現在8樓起火點住處內，發現一名80歲住戶受傷者，且當時已無生命跡象，緊急送往仁愛醫院搶救，其餘受困民眾內有2人受輕傷並無大礙，目前正在清查火場。

(中時新聞網)