2020第八屆「浙江台灣合作周」今天（3日）在杭州開幕，浙江省委副書記、省長鄭柵潔在開幕式致詞時表示，浙江推出多項舉措優化投資環境，本屆合作周，全省將新簽約台資項目38個，總投資額48.3億美元。

今年的浙江台灣合作周，是自2013年以來舉辦的第八屆浙江台灣合作周。大陸國台辦、海協會和省市領導、兩岸工商界代表、文教界人士、媒體線上線下共1000多人參加合作周活動。

在開幕式上，兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍，浙江省委副書記、省長鄭柵潔，海協會會長張志軍，全國台企聯會長李政宏致辭，兩岸企業家峰會台灣方面理事長蕭萬長發表視頻致辭。

鄭柵潔表示，截至目前，浙江省累計引進台資企業近1萬家，合同台資479億美元，實際利用台資約263億美元，一批台資大企業大集團在浙江落戶。今年上半年，浙江省新增台企171家，合同台資12億美元，保持較好發展趨勢。多年來，浙江始終秉持「在浙台商就是浙商」理念，積極為台商台企營造良好的營商環境。

一是全面落實惠台政策，提供同等待遇。開展「惠台政策落實年」活動，抓好中央「31條」「26條」和「11條」等惠台政策的貫徹落實，真正讓惠台政策應落盡落、同等待遇應享盡享、「雙靠待遇」應靠盡靠。截止到去年年底，浙江全省累計1164家台企享受減稅降負或用地優惠，減少稅費和用地成本合計約5.43億元。

二是深入推進台企創業創新，助力高質量發展。連續4年舉辦全省台資企業創業創新推進活動，聚焦台資企業「同等待遇、優化服務」、融資貸款、上市上網上榜、化危為機加快復工復產等主題，協助台資企業積極拓展多元化市場管道，強化和補齊產業鏈，加快推進轉型升級和高質量復工復產。

三是分享發展機遇，支持台企參與長三角一體化發展。組織在浙台商參與「台商聚力長三角、兩岸共享新機遇」、「台商看浙江」活動，推動一批台資項目落戶長三角。

四是協助台企應對疫情影響，支持台企復工復產。今年疫情期間，浙江省專門制定服務台商台企七大舉措和「五項措施」，在大陸首發台胞專屬銀行卡「台融卡」，為台胞台企提供150億人民幣授信額度。同時，及時回應台商訴求，成立工作專班，大力協助台商台幹返浙復工復產，是大陸第一個專案協助台商台胞返崗復工復產的省份。

鄭柵潔表示，「十四五」時期，浙台經貿合作具有天時地利人和的獨特優勢，落實長三角一體化發展國家戰略、推進「四大」平台建設、建設全球先進製造業基地、中國（浙江）自由貿易試驗區擴區、打造科創高地、率先打造雙循環戰略樞紐等都為廣大台商來浙創新創業提供了優良的發展空間和平台。

鄭柵潔表示，浙江將以「重要窗口」建設為新目標，繼續深化「東引台資」工作，在堅持「在浙台商就是浙商」基礎上，再推動形成「浙江的發展機遇就是台商的發展機遇」理念。不遺餘力支持台商在浙投資興業，讓更多的機遇賦能台企實現高質量發展。

(中時 )