胡潤研究院3日發布「2020胡潤慈善榜」，上榜慈善家均位列最新一期胡潤百富榜，恆大集團62歲的許家印以人民幣（下同）28億元捐贈額首次成為大陸首善。

榜單顯示，地產是上榜慈善家最多的行業，佔比50％；其次是金融投資行業，再次是製造業。

恆大62歲的許家印以28億元捐贈額首次成為中國首善，主要包括以集團名義為貴州省扶貧基金會畢節扶貧捐贈10億元、向廣東省扶貧濟困日捐贈7.5億元、為抗疫累計到賬捐贈6億元等。

愛爾眼科55歲的陳邦以27億元捐贈額排名第二，主要包括以集團名義捐贈持有上市公司的1億股，成立湖南省湘江公益基金會，價值約34億元等。

珠江投資61歲的朱孟依及其家族以12億元捐贈額排名第三，主要以集團和個人名義向梅州市捐贈10億元用於建設紫琳學院等。

而騰訊集團創辦人馬化騰過去一年共捐贈2.3億元，位列第15。主要捐贈包括以集團名義共設立了22億元的戰疫基金，去年全年向騰訊公益慈善基金會捐款8.5億元，用於教育、醫療、扶貧、環保等。

此外，胡潤研究院表示，2020年，80後白手起家首富拼多多的黃崢，同時也是80後首善黃崢，捐了價值170億元的股份，因為沒有在我們今年慈善榜的統計週期內而沒有上榜。

(工商 )