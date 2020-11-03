女大生的同學一早也穿著畢業袍到場送女大生最後一程。(洪浩軒攝)

按照白髮人不送黑髮人的習俗，入殮告別式結束後，雙親在靈堂休息，女大生遺體則是由同學們陪同進行火化。(洪浩軒攝)

按照白髮人不送黑髮人的習俗，入殮告別式結束後，雙親在靈堂休息，女大生遺體則是由同學們陪同進行火化。(洪浩軒攝)

台南某大學馬來西亞籍女學生遭性侵勒斃，慘死異鄉，女大生雙親哀痛萬分，家屬3日上午在高雄市立殯儀館為女大生舉辦入殮儀式並將遺體進行火化，女大生的同學一早也穿著畢業袍到場送女大生最後一程，儀式結束後，雙親先行回台南，女兒骨灰則由同學代捧回校。

女大生雙親上午8時搭乘防疫專車抵達愛女靈堂參加入殮告別式，雖然母親情緒與前幾日相比看似穩定，但仍然難掩落寞神情，除了家屬及校方人員，馬來西亞友誼及貿易中心代表何瑞萍、內政部政務次長陳宗彥也紛紛進入靈堂致意，還有近20位同學自發性穿著畢業袍前來參加告別式送女大生最後一程。

入殮告別式全程閉門，但時不時傳出女大生母親的哭喊聲，現場一陣鼻酸，女大生的同學們進入靈堂致意時，各個面色凝重，留下不捨的淚水，更有同學一時無法平復情緒，不斷啜泣，哭到無法自己。

按照白髮人不送黑髮人的習俗，入殮告別式結束後，雙親在靈堂休息，女大生遺體則是由同學們陪同進行火化，儀式告一段落後，雙親於10時35分搭乘防疫專車先行離開殯儀館，前往女大生學校，準備參加校方為女大生所舉辦的追思畢業典禮，骨灰則由同學們代捧回校。

校方祕書長管美燕表示，原本很期待可以跟女大生有一個快樂的畢業典禮，但卻發生如此不幸的憾事，大家都相當不捨，所以校方特別為她提前舉辦畢業典禮，並頒發畢業證書，同學們也有精心準備一些東西，準備交給家屬，祝福女大生未來可以逍遙自在。

(中時 )