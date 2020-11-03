近日馬來西亞籍女大生在台遇害，檢討聲浪不斷，而行政院、內政部也遭國民黨立委江啟臣踢爆，本應每2個月召開一次的治安會報，已近一年都沒有開，綠委陳亭妃今日表示，該開還是要開，民眾黨立委張其祿、邱臣遠則諷刺，行政院長蘇貞昌最愛講「有政府 會做事」，現在看來是「有政府 不開會」。

江啟臣昨日於立院質詢內政部長徐國勇時指出，治安會報召集人是行政院長蘇貞昌，執行長是徐國勇，依規定每2個月要開一次會，但上次召開治安會報已經是去年10月29日，整整超過一年沒有開會。徐國勇一開始還說應該都有開，後來才坦承沒開，並改口說，會馬上向行政院建議，該開的會還是要開。

張其祿表示，執政黨在去年10月開過治安會報，但依規定去年12月就要再次召開，結果後來都沒開會，新冠肺炎是今年初才爆發，況且即便是疫情，也可以透過視訊等方式開會，這也代表政府失職，怠忽職守，徐國勇明明沒開會，昨天居然還在國會殿堂公然說謊。

張其祿指出，除了整個體系的失靈，包括案發現場附近的路燈不亮等等，這些都是台南市政府的責任，政府不該只是隨便說說自己會做事，就公然在國會造假。

陳亭妃則幫忙緩頰表示，治安會報有必要開的時候，可以透過視訊或是各種方式，該開還是要開，也需要被監督，希望這個時間點不要再口水了，大家坐下來把事情、監督、行政工作做好。

(中時 )