馬國女大學生在台南遇害造成民怨，近日網路竟有人留言「我下次一定強暴後殺鼠 」，還說「等等要去XX大學附近埋伏」，引起不少學生的害怕，對此市長黃偉哲3日表示非常無法接受，將要求警方嚴加查緝，不要再造成任何社會的不安跟動盪。台南地檢署也已指派檢察官指揮歸仁警分局追查。

黃偉哲說，聽聞網路上有人對一些支持改善校園治安的學生有不利的留言，這是非常無法接受的；事實上，發生這件事大家都不願見到，心裡非常悲傷，碰到在悲傷傷口上撒鹽的行為，絕對不能接受。

黃偉哲認為，同學的安全是市府的責任，維持一個好的上下學安全環境也是市府的責任，市府會好好地恪盡責任，對於一些造成社會對立的，或是對於學生、對同學有不利的一些言詞，不管是意圖恐嚇或是義憤填膺，這都不允許、不應該，更不能接受要有一些不利的行動。

因此，除了要求警方加強巡邏外，也會要求科技警察隊也能在網路上趕快找出留言的人，希望能盡速釐清事情真相，該移送法辦就移送法辦，希望還給一個同學言論自由的環境，更希望讓台南這個城市能夠恢復平靜，能夠恢復社會上和諧的氣氛，不要造成任何的紛擾。

(中時 )