黃子哲再爆蘇內閣有10個會應開未開，連同應設未設者共11個。（黃福其攝）

蘇貞昌院長不開會一覽表。（黃福其攝）

馬國女大生命案，行政院長蘇貞昌今天表示，逾1年未召開治安會報「是我決定的」。國民黨上午召開記者會，文傳會副主委黃子哲指出，不只食安和治安會報，政院共有11個應由閣揆召開的會議逾期未開會或應設未設，蘇揆標榜「有政府會做事」、「有政府請安心」，其實根本是「有政府不開會」，「衝衝衝」己成「懶懶懶」。

黃子哲指出，馬國女大生案背後突顯民進黨怠惰，除了江啟臣已質詢治安會報、食安會報都1年沒開，到底政院還有多少會議該開沒開，導致螺絲鬆了、問題層出不窮？

國民黨副祕書長謝龍介（左起）、文傳會主委王育敏及副主委黃子哲召開記者會，痛批行政院長蘇貞昌怠忽職守，導致治安敗壞。（范揚光攝）

他說，據政院網站統計任務編組共44個會報、委員會或協調會等，包括依法設立14個、依業務需求設立30個，其中17個在設置要點須由閣員主持或召集，卻竟有10個蘇揆根本沒主持或召集，除了食安、治安會報，還有國家永續發展委員會、社會福利推動委會、毒品防制會報、中央廉政委員會、科技會報、性別平等會、文化會報、數位國家創新經濟推動小組等，都逾期5個月至1年8個月。

此外，再加上蘇剛上任閣揆後第一次主持院會後，宣布成立「中央地方建設協調會報」，強調建設不分藍綠、一定讓國家進步。但見鬼了，中央地方建設協調會報在哪兒？至今設置要點、開會都沒有。

黃子哲說，蘇揆對該開的會議有三種態樣。一、該開不開，如治安會報；二、開了不在，例如毒品、性平、社福會報找副院長或政務委員代開；三、騙人要開，如中央建設協調會報，根本沒設置。蘇寧開罵而不開會，開罵台南高雄警局長、屏東榮總院長，以及寧開幹及汙衊國民黨而不開會；寧開天窗也不開會，馬國就是治安開最大天窗，甚至讓總統必須出面道歉。

他說，蘇辯稱因疫情而不開，是騙神明又騙人民；因為蘇應召開的17個會，包括中央防災會議、原住民族基本法推動會議、青年諮詢會議都曾在此期間召開，所以蘇揆是選擇性開會，拿疫情搪塞。況且即使有疫情，仍可開視訊會議；拿疫情當藉口根本鬼扯，就是行政怠惰。

黃子哲砲轟，蘇揆標榜自己「衝衝衝」，現在是「懶懶懶」，導致螺絲鬆了、治安出問題。蘇揆近來猛酸國民黨不讓他施政報告，但自己該開會的會不開，憑什麼到立院施政報告、與立委開會？不給施政報告只是剛好而已。

文傳會主委王育敏批評，台南與中央螺絲鬆了，治安會報因很重要而每兩個月須開1次，政院至今已停開6次，蘇也承認自己下令停開。蘇應依法行政，卻帶頭違法，還拉侯友宜背書、推給疫情。此外，內政部長徐國勇於今年4月在立院承諾，半年內完成攸關女性人身安全的「跟蹤騷擾防制法」部版草案送行政院審查，如今卻沒下文。中央怠墮，只會再耍嘴皮，嚴重失職，應立即向國人道歉及檢討，不要再卸責怠惰；若蘇不知檢討，監察院長陳菊不要睡著，請立案調查，讓治安回正軌。

國民黨副祕書長、台南市議員謝龍介則說，治安是專業工作，蘇貞昌卻介入台南市警察局長人事案，架空內政部長徐國勇和警政署長陳家欽，為了政治利益鬥爭，犧牲生命和治安，「事件可說是你造成的」。賴清德在擔任台南市長任內，台南警方不吃案，對治安有幫助，這次事件前，就是案件被隱匿，兇手才肆無忌憚，蘇的決策還讓我國元首對國際道歉，「真的為蔡總統不捨」。

(中時 )