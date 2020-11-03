台中一年長照預算突破30億，亦讓長照各類據點大幅增加！市議員施志昌與林祈烽今天質詢時指出，長照單位「先低價搶客再減服務」、「不實申報比例成長四倍」的現象，要求衛生局必須拿出對策。市府衛生局強調，如核銷不實申報，將加倍罰緩鍰等規範，以提升長照服務品質。

施志昌說，林佳龍市長在任時，中央剛推出長照2.0，107年6月底時，共佈建45個A級據點，369個B級據點、179個C級據點。但截至109年10月28日A據點107處、B據點969處、C據點328處，數量翻了二到三倍。

施志昌表示，衛生局積極推動長照資源佈建應該受到肯定，但衛生局在資源佈建的同時，因為單位變多、競爭變多，如居家服務，現在一家最多在案量就有794案將近800案，但有些只有一案。這些單位為了生存就開始低價搶案，因而形成了一些亂象。

施志昌說，長照收案不只是由衛生局照專或是A單位分派，很多也是各單位自行開發，這也讓單位有運作的空間。很多單位為了搶客，就利用減免自付額或給折扣去搶個案，他質疑，這種做法是否符合規定？如果很多社區開發的個案收費比較便宜，對於現行付比較多的家庭是不是就不公平？

施志昌表示，這種削價競爭的方式，服務的個案或家屬看到比別的地方便宜，就會選擇那些不收自付額或有折扣的單位，但「羊毛出在羊身上」，一開始先低價搶案，後面服務品質就有可能降低，或者有些單位甚至不實申報。

施志昌指出，根據衛生局的資料，108年抽查4517件，查到13件不實申報，比例約0.2％，109年至九月底抽查3782件，查獲32件，比例約0.8％。短短不到一年，不實申報的比例其實成長4倍！究竟還有多少不實申報案件的黑數，他要求衛生局要查清楚。

衛生局說，為落實中市長照服務特約單位服務品質及核實申報服務費用，訂有「長期照顧特約單位核銷費用抽查原則」，每月定期執行服務品質查核及不定期辦理聯合稽查。

衛生局表示，中市發展「台中長照APP」，讓服務個案及家人，可得知使用長照服務情況，以避免不實核銷情形。中市積極向衛生福利部反映，期強化長期照顧核銷罰鍰機制，例如核銷不實申報，將加倍罰緩鍰等規範，以提升長照服務品質。

衛生局強調，民眾如發現長照服務單位有削價競爭或不實申報之情事，可直接向台中市政府衛生局或撥打1966長照專線提出陳情，有專業人員進行相關瞭解及查處，以維護民眾權益及服務品質。

(中時 )