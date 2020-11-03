外傳馬國女大生遇害現場的路燈並非壞掉，而是沒有開，台南市長黃偉哲3日指出，有人說路燈不開是為了省電費，但他必須澄清的是，路燈電費的計算是依幾盞燈計算，不管幾點開電費都是固定，因此並非少開一點就電費低一點，也不會有里長故意將開關關掉，希望大家不要誤會。
黃偉哲還認為，路燈不亮有幾種可能，第一是電線被剪斷了；第二是安定器被偷了；第三個是開關被破壞了，但不管是這3種情形的哪一種，只要是路燈不亮，都應該在最短的時間內處理，然後將它恢復大放光明，維護同學們出入的安全。
針對昨天前往現場視察路燈狀況時，曾抱怨官員說，他「被叮的滿頭包，基層應該第一時間出來負責」，黃偉哲也解釋說，獎從基層、懲戒從高層，雖然他被叮，但也不會對基層同仁有什麼樣的處分，只是每個階層都有每個階層該負的責任，就讓各自將自己的責任顧好，這反而是最重要的。
(中時 )
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