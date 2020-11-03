大陸克而瑞研究中心最新發布的數據顯示，百強房企10月實現全口徑銷售金額人民幣12,847.3億元（下同），較上月下降3.6％，年增21.5％。前10個月，百強房企累計實現全口徑銷售金額99,359.2億元，年增長9％。從企業表現來看，10月，百強房企中有近八成企業實現銷售業績年增。截至10月末，已有超八成房企累計銷售業績超過去年同期，實現年增長。

大陸「十一」假期，部分規模房企積極把握銷售窗口期，在營銷端持續發力。恆大僅雙節假期銷售額就達到600億元左右，10月份實現全口徑銷售規模逾1,000億元。富力率先入駐房產電商平台天貓好房，雙節假期在該平台實現56億元銷售。

10月房地產市場有所降溫。克而瑞重點監測的30個城市商品住宅累計成交面積較9月下降7％，降幅有擴大的趨勢，但受2019年同期較低基數影響，仍較上年增長13％。4個一線城市成交月減21％，年增34％。其中，北京成交縮量，月減超40％，年比也轉升為降；上海、廣州和深圳市場熱度不減，月減幅度僅15％左右，年漲幅均超過30％。

數據還顯示，26個二、三線城市成交持續走低，月減5％，年增11％。其中，六成以上二、三線城市成交較上月下跌，跌幅多在20％以內。長春成交大幅縮量，月跌40％。近四成二、三線城市成交年比轉降，西安、南寧的年跌幅達到30％左右，市場熱度已大不如前。

(工商 )