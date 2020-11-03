大陸銀保監會和中國人民銀行2日晚間就網路小額貸款業務管理暫行辦法公開徵求意見。意見明確，小貸公司開展助貸或聯合貸款業務的，在單筆聯合貸款中，小貸公司出資比例不得低於30％。且未經銀保監會批准，網路小額貸款業務不得跨省級行政區域開展網路小額貸款業務。

銀保監會網站刊登的徵求意見稿還要求，經營網路小額貸款業務的小額貸款公司通過發行債券、資產證券化產品等標準化債權類資產形式融入資金的餘額不得超過其淨資產的四倍；通過銀行借款、股東借款等非標準化融資形式融入資金的餘額不得超過其淨資產的一倍。

徵求意見稿並明確了經營網路小額貸款業務在註冊資本、控股股東、互聯網平台等方面應符合的條件。

其中，要求小額貸款公司註冊資本不低於人民幣（下同）10億元，且為一次性實繳貨幣資本；跨省經營的小貸公司註冊資本不低於50億元，且為一次性實繳貨幣資本。

而且，小貸公司對自然人的單戶網路小額貸款餘額原則上不得超過30萬元，不得超過其最近三年年均收入的三分之一，該兩項金額中的較低者為貸款金額最高限額；對法人或其他組織及其關聯方的單戶小貸餘額原則上不得超過100萬元。

小貸公司還需要與借款人明確約定貸款用途，不得用於從事債券、股票、金融衍生品、資產管理產品等投資，購房及償還住房抵押貸款等用途。

就在中國金融科技巨頭--螞蟻集團即將A+H上市前夕，人行、銀保監會、證監會、國家外匯管理局2日對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。

人行旗下金融時報官方公眾號周六晚間轉載學者文章稱，有些BigTech公司設立之初不需要接受審慎監管，但後來變相吸收公眾存款，比如螞蟻集團，拿到了很多的金融業務牌照，可以進行與銀行類似的存貸款業務，就需要進行審慎監管。

(工商 )