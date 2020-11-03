以實際行動鼓勵消費者落實環境友善，攜手邁向永續發展，渣打銀領先其他在台外商銀行，宣布推出「綠建築房貸」優惠專案。即日起購置有「綠建築標章」或有「候選綠建築證書」且與渣打銀行合作的建案房產，渣打銀行將提供首購族1.31%、非首購族1.33%的一段式購屋貸款優惠年利率，不僅減輕客戶還款負擔，也為地球環境貢獻心力。

渣打銀行「綠建築房貸」優惠專案，將依內政部建築研究所評定核發的「綠建築標章」與「候選綠建築證書」為標準，只要客戶向建商購買獲得上述標章或證書且有與渣打銀行合作的建案，不論建物所在地區，或是貸款申請人是否曾與渣打銀行往來等條件，渣打銀行一律提供房屋首購1.31%，非首購1.33%的一段式優惠年利率，鼓勵消費者選擇「綠建築」，進一步帶動建商持續興建省能源、省資源、低污染的綠色住宅，共創環保永續的願景。

渣打集團今年初宣布將投入750億美元支持聯合國永續發展目標，協助客戶攜手邁向更綠色、更公平的低碳經濟轉型。渣打銀行除對內部員工宣導提倡友善生活，近年來更逐步將綠色環保概念推廣至客戶與社會大眾；透過結合永續願景與金融業務，推出「綠建築房貸」，發揮金融影響力，提倡低能源與資源消耗，具生態友善與節能特性的生活居住模式。

(時報資訊)