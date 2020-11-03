俄羅斯製藥廠Pharmasyntez一名董事周一表示，正請求克林姆林宮，在缺乏專利之下，同意該藥廠生產用於治療美國總統川普的新冠肺炎藥物瑞德西韋(remdesivir)的仿製版。

Pharmasyntez執行長普尼亞(Punia)表示，俄羅斯目前沒有瑞德西韋，在沒有專利人同意之下無法生產和分銷該藥物。該藥物專利有人為美國公司吉利德(Gilead)。

Pharmasyntez曾在七月寫信給吉利德，請求以自願許可形式同意，但是吉利德並無回應。

該俄羅斯製藥廠目前以國家安全前提下要求克林姆林宮啟動強制許可程序，同意該藥廠在無吉利德同意下生產瑞德西韋仿製品。

普尼亞表示，該藥能拯救許多人生命，越久不能使用該藥，將有更多人因而失去生命。而俄羅斯已經許久沒有因藥物產品而動用該法律。

吉利德在辦公時間以外第一時間沒有回應路透提問。但吉利德已經以自願同意形式在127個國家同意生產，但多數為低收入國家，或者為醫療照護有明顯障礙國家。

俄羅斯則在周日新增1.8萬名確診者，累計染亦人數約165萬人。

瑞德西韋在五月獲美食品藥物管理局(FDA)的緊急使用授權，該藥物顯示可以縮短新冠會者的住院時間。但是在世衛組織(WHO)的試驗結果顯示，該藥物並不能改善患者病情。

(時報資訊)