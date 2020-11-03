Edenred宜睿智慧與遠傳(4904)合作，在「遠傳搶付」中導入Ticket Xpress即享券行動電子票券服務，結合遠傳電信的強大會員能量以及豐富資費方案，提供給遠傳電信消費者「量身訂做」、「即選即用」的行銷方案，讓遠傳擴大既有的服務內容，結合消費者生活情境，提供更多元的優惠，讓遠傳用戶更有彈性的按照個人需求、隨心選購，將為電信數位發展上挹注創新多元化的行銷能量。

此次雙方合作模式，採用即享券形式進行資費方案行銷，讓用戶能享受「門號申辦優惠」，或是手機購機優惠之外，亦可選擇符合個人需求的優惠方案，用戶可依照個人需求彈性兌換。Edenred商家夥伴星巴克為第一階段上架的即享券品牌，除了傳統資費方案外更多元的兌換選擇。

透過數位化形式讓申辦遠傳的客戶更容易藉由電子票券服務兌換數位內容，或是實體商品項目，藉此改善傳統紙本票券容易遺失、損毀失效情況，對於品牌業者更能減少傳統紙本票券印製成本與發放人力，以及庫存壓力問題，同時也能透過API串接系統，讓各品牌服務、產品內容更容易結合電子票券擴展更多消費方式與合作機會。

Edenred每年發出超過上千萬張即享券，服務全台超過兩千家企業客戶，目前Edenred宜睿智慧電子票券種類橫跨百貨、量販、超市、超商、餐飲、旅遊、交通運輸、藝文生活、3C科技、休閒娛樂等，例如各大影城電子票券、超商電子票券、各大銀行，都可以看到Ticket Xpress即享券。

(時報資訊)