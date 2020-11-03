北市議員潘懷宗（右二）3日偕陳先生（右一）在議會舉行記者會，揭發中華電信維修員私闖入民宅打電話，電話費還算在客戶頭上。（張穎齊攝）

北市議員潘懷宗（右）3日偕陳先生（左）在議會舉行記者會，揭發中華電信維修員私闖入民宅打電話，電話費還算在客戶頭上。（張穎齊攝）

現居北市北投區的陳先生，老家在宜蘭縣員山鄉山區，因老家市話品質超差，因此8月底請中華電信來維修，但並未准許維修員可進到家中，維修員在電桿測試完電訊後，逕自闖入家裡拿電話測試，共撥打2通手機、313秒，26.93元電話費算在陳頭上，引發不滿。中華電信坦言非常抱歉，國家通訊傳播委員會（NCC）也要求中華電信改善。

陳先生3日指出，維修員8月31日在沒告知他的情形下，逕自開他老家鐵門，闖入他家打電話，所幸家中已裝設監視器，將畫面錄下，事後又發現帳單上出現2通不是他撥打的手機號碼，超收他26.32元，且收訊雜音仍存在，讓他很不信任中華電信。

「若在美國私闖民宅，主人是可以拿槍槍斃！」接獲陳情的北市議員潘懷宗痛批，陳向中華電信客服部門抗議後，竟然仍需近1個月時間層層上報，中華電信才認錯退錢，主任級長官還請求陳切勿聲張。

潘懷宗表示，中華電信起初還在遮掩，非要出示監視器畫面證據，才承認未經允許闖入民宅，他擔憂還有其他受害民眾，可能被闖入民宅、超收電話費。

「非常抱歉！」中華電信北區電信分公司宜蘭營運處副總經理劉世足表示，以往從未發生過，當初現場人員有向營運處回報做電話查修，但的確沒回報說「有進民宅」，會重新展開調查，若有違反規定一定會懲處，中華電信是很透明的公司，會誠實以對，希望陳先生能原諒。

NCC代表說，中華電信營運不當，若有確定相關證據，就會移送法辦，此行為恐涉及《電信法》56條，「意圖為自己或第三人不法之利益，以有線、無線或其他電磁方式，盜接或盜用他人電信設備通信」，可處5年以下有期徒刑、併科150萬以下罰金。

(中時 )