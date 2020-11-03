國民黨主席江啟臣陸續踢爆行政院食安會報跟治安會報都停擺多時，國民黨文傳會副主委黃子哲今也加碼原來不只食安和治安會報沒開，行政院還有11個該開卻逾期未開的會報與會議。行政院長蘇貞昌則說防疫期間不必開的會議就不進行，對此，國民黨立委李德維批評行政院長蘇貞昌「恬不知恥」。

對於食安、治安會報不開，行政院都回應是受疫情影響，蘇貞昌今天被問到治安會報沒開的問題，蘇說是自己的決定，「在防疫期間不必開的會議，不必要的聚集，就不要進行。」

李德維表示，這些會報很多都規律在法律裡面，既然法律規定要開的會議就應該要開，但是蘇貞昌被人指出這樣的缺點，還硬要在那邊隨便講，簡直「恬不知恥」，蘇貞昌應該要道個歉之後把該開的會議都開一開。

李德維也點名內政部長徐國勇，徐國勇作為治安會報的執行長，也應該要檢討，執行長的工作很重要，既然有規定要定期召開，那徐國勇就有義務去提醒蘇貞昌要召開。

國民黨立委吳怡玎也認為，如果法律規定有要開的會報，就應該依照法律規定來開，如果可以因為什麼理由而不開，那這樣的特例也應該寫入法律中，這樣民眾才會知道什麼情況下可以形成不開會的理由。

李德維認為，蘇貞昌跟民意已經越來越遠，也跟法律距離越來越遠，他被任命為行政院長，就應該要依法擔任職務，不是他想做什麼就做什麼，這種藐視法律的蠻橫態度，令人非常吃驚，不知道他要怎麼跟蔡總統，跟全民交代。

(中時 )