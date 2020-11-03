美豬入台議題爭議不斷，新北市長侯友宜3日到新莊愛不囉嗦手作體驗館庇護工場景觀樓接受媒體聯訪，面對媒體詢問，如何看待中央放任萊豬進入校園？侯回應，「新北市一定帶頭禁止萊豬」。

侯友宜表示，新北市一定帶頭禁止萊豬讓孩子們食用，這段時間他覺得如果能夠從立法面，以及加工廠的流程製造這兩方面嚴格把關，絕對是好的方式，讓大家不要去吃到萊豬立法是一勞永逸的做法。

(中時 )