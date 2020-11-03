美豬將進到校園？侯：新北市一定帶頭禁止萊豬 12:132020/11/03 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜3日到新莊愛不囉嗦手作體驗館庇護工場景觀樓接受媒體聯訪。（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美豬入台議題爭議不斷，新北市長侯友宜3日到新莊愛不囉嗦手作體驗館庇護工場景觀樓接受媒體聯訪，面對媒體詢問，如何看待中央放任萊豬進入校園？侯回應，「新北市一定帶頭禁止萊豬」。 侯友宜表示，新北市一定帶頭禁止萊豬讓孩子們食用，這段時間他覺得如果能夠從立法面，以及加工廠的流程製造這兩方面嚴格把關，絕對是好的方式，讓大家不要去吃到萊豬立法是一勞永逸的做法。 (中時 ) #新北市 #侯友宜 #美豬 #萊豬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 最有氣質郵局熄燈 轉戰東海夜市 04:102020/11/03 地方新聞 拉起魚網捕獲10隻「海洋稀客」 漁民一看嚇傻全放生 10:102020/11/03 搜奇 國民黨與民進黨最大的不同？孫大千這麼說 09:002020/11/03 政治 女大生遭殺 她不忍了！批台南荒腔走板 「挺綠不是無腦護航」 09:452020/11/03 政治 婦人用餐昏厥 休假消防員鬼門關前搶命 11:232020/11/03 社會 淡海輕軌藍海線 1個月免費爽搭 04:102020/11/03 地方新聞 韓黑一定會被嚇哭！「罷捷」現場最新驚人影像曝光 09:352020/11/03 政治 永續金融 驅動綠色經濟 04:102020/11/03 證券．權證 究責 國民黨議員轟蘇貞昌下台 04:102020/11/03 政治要聞 治安會報1年沒開 蘇揆認了「我決定」 瞎扯：防疫期停開不必要的會 09:592020/11/03 政治 生活熱門新聞 送餐到酒店「該交給誰？」外送員愣了 內行曝實情：別亂來 - 生活 長榮校長公開信提6點聲明 學生怒批：一直傳教好棒棒 - 生活 閃電颱風恐直撲台灣 彭啟明：周五六全台警戒 - 生活 閃電颱風「有轉北趨勢」 未來3路徑曝光：這條將直接襲台 - 生活 見長榮女大生遭擄殺心碎 名醫怒嗆廢死：沒什麼好爭辯 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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