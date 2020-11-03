4年前，0206強震造成台南市永康區維冠金龍大樓倒塌釀115死，樓塌樓起、原址重建重新命名「出雲居」，今舉行上粱典禮，副總統賴清德說，「出雲居」象徵撥雲見日、登高望遠，出雲代表傷心悲痛都撥開，迎向陽光跟未來，台語也有「出運」意思，預計明年就能入住，期勉住戶弭平傷痕，在同一個地方勇敢站起來。

台南維冠金龍大樓倒塌後，在部分住戶爭取原地重建下，重建工程2018年開工，預計明年完工，住戶都很期待回到暌違已久的「家」。今天上粱典禮，當年時任台南市長、全程參與指揮救災的副總統賴清德及多位災戶都出席上梁典禮。

賴清德說，2016年發生的台南近百年最嚴重地震，讓社會看到台南的堅強團結，也不會讓人忘記傷痛和摯愛家人，他期待災戶弭平傷痕，在同一個地方重新站起來。

賴清德面對媒體提問對台南市治安看法，但他都沒有回應，直接上車離開。

(中時 )