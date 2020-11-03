全球新冠肺炎疫情持續延燒，境外移入台灣案例也不斷增加，因應防疫需求，北市防疫旅館再增7家，其中「儷萊旅館」、「悅來旅館（金財神旅館）」已在10月27日上線，「金財神旅店」、「儷萊飯店（普亨萊大飯店）」已在11月1日上線，「美麗信花園酒店」已在11月2日上線，「王朝大酒店」則在11月3日上線，「漾館溫泉商旅」將在11月8日上線。

儷萊旅館，房間數78間，每晚房價為1800元至3500元、悅來旅館（金財神旅館），房間數26間，每晚房價為1800元至3500元、金財神旅店，房間數11間，每晚房價為1800元至3500元、儷萊飯店（普亨萊大飯店），房間數13間，每晚房價為2000元至3200元、美麗信花園酒店，房間數136間，每晚房價為4500元至7600元、王朝大酒店，房間數90間，每晚房價為6050元至7700元、漾館溫泉商旅，房間數31間，每晚房價為3000元至6800元，以上價格均含稅、三餐。

上述防疫旅館均經北市府相關單位審核通過，凡旅客接待、餐飲服務、垃圾清運等均須符合SOP，另，為避免旅客與旅館人員接觸，旅館皆有提供LINE好友以便聯繫付款、送餐（任何飲食需求、美食代購）、關懷等事宜。

北市觀傳局目前共成立85家防疫旅館，總房間數5667間，後續將持續與民間旅館業者通力合作，提供境外學生、商務客等檢疫旅客安心居住的空間。

(中時 )