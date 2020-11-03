博客來今（3）日起祭出史上最優惠雙11活動，鎖定女性、親子客層，上萬種商品3折起，中衛口罩一天一款開賣，以及祭出星巴克等逾20家熱門品牌折價券現領現用，最高現折2,222元，優惠品項數歷年最多，挑戰活動業績翻倍成長。

博客來發現，雙11活動折扣深、價差大，消費者除了搶購高單價商品，也鎖定民生必需品一次購足，儼然成為全民囤貨節。據過往的銷售統計，以家居收納表現最亮眼，與生活小家電、換季服飾分居銷量成長前三名，較活動前成長逾5成。

像是康寧、日系收納品牌YAMAZAKI整體成長翻倍，TIGER保溫瓶成長5成；換季服飾以機能運動品牌The North Face最熱銷，其次為人氣設計女裝品牌慢。生活。

博客來即日起至12日強打經典文學優惠童書、超值套書，以及3C家電、美妝保養、流行服飾、餐具食器、秋換季食補、設計文具等7大提升生活質感的商品，並推出熱門商品兩件5折、買一送一專區，另針對光棍單身族、主婦及不同職業規劃獨家單元，人氣商品破盤價。

另推出星巴克、WMF、Russet、TIGER虎牌等逾20家熱門品牌折價券現領現用，最高現折2,222元，圖書最強71折專區，囊括超過300套今年最具話題的暢銷好書。還有首次加入CROSS、韓國BALSAM等品牌獨家優惠以MOLESKINE、鈴木太太等多款雙11福袋限時搶購，微熱山丘新品柚香蘋果酥6日限量搶購。

(工商 )