根據內政部最新公布，六都10月買賣移轉棟數為2.17萬棟，月減11%，一般專家推測主因為10月連續兩個連假，地政機關工作天數減少17%，交易量減少主要受工作天數變動的影響，月交易量跟季節性因素有關。吉家網董事長李同榮表示，雖然交易量有季節性變動關係，但從數據觀察，要慎防台南、高雄房市過熱，出現價量背離的警訊。

李同榮表示，從六都全年1-10月的交易量顯示，台南交易量年減3.12%，高雄年減2.68%，而這兩大都會上半年房價的年漲幅，台南高達15.6%，高雄11.17%，明顯出現價量背離走勢。

回顧上波房市多頭時出現兩次價量明顯背離，第一次是2006年交易量45萬戶年減至2008年37.9萬戶，原本在價量背離狀況下市場要開始反轉，但因2008年適逢金融海嘯，全球QE量化寬鬆，加上馬政府降低遺贈稅，讓房市死灰復燃，但從2011年開始全台房價上漲幅度近七成，交易量卻每況愈下，註定了2014年房價反轉的宿命。

李同榮進一?表示，房市價量關係若出現背離，就要開始關注三大重點：第一，市場需求結構是否夠紮實？市場假性需求是否過多？市場有無人為炒作過度？

他指出，需求是否紮實要看兩個層面，一是就業人口，另一是房價的基期。中南部因中美商戰資金回流，政府開始引導製造業資金投入中南部新興工業區，增加就業人口，同時也達到縮小南北發展落差的目的，當然對這些新興工業區周邊房價就有帶動力量。而中南部因房價基期低，只有台北三分之一到四分之一，在一日生活圈的台灣，南北房價落差有逐漸縮小趨勢。

中南部腹地廣大，人口密度遠低於雙北，因此房價上漲幅度偏離剛性需求，造成假性的投資需求過多，市場榮景就會縮短，不利後市發展。

由於成屋市場有房地合一稅牽制，因此，在房市交易活絡時，短線投機就會朝預售市場下手，紅單亂象就會氾濫，若預售市場因人為炒作產生價格急漲，並拉抬中古屋價格齊揚，恐在市場價量背離下就會造成市場不利影響。

李同榮表示，房市發展應重視價量關係發展，若政府提前布署針對紅單亂象全面稽查，並對土地不合理上漲提出有效預防措施，未來基期低且有新興題材的中南部房市，仍有四年榮景可期。

(工商 )