台鐵局今日公告，為辦理「鐵路行車安全改善六年計畫」中性區間導電軌切換施工作業，10日跨11日及12日跨13日，松山站與台北站間單線運轉，2天共影響8列次，每班延誤約5至6分鐘。

台鐵局公布10日跨11日、12日跨13日受影響行車資訊，對號列車：251次松山-台北自強號、152次台北-松山自強號、447次松山-台北間普悠瑪；區間車：2264次台北-松山。

台鐵局辦理鐵路行車安全改善六年計畫。（台鐵局提供）
台鐵局辦理鐵路行車安全改善六年計畫。（台鐵局提供）

(中時 )

#松山 #台北 #火車 #整修 #誤點