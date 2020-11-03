台鐵松山台北站施工中 2天8列車晚約5分鐘 12:172020/11/03 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵局辦理鐵路行車安全改善六年計畫。（台鐵局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵局今日公告，為辦理「鐵路行車安全改善六年計畫」中性區間導電軌切換施工作業，10日跨11日及12日跨13日，松山站與台北站間單線運轉，2天共影響8列次，每班延誤約5至6分鐘。 台鐵局公布10日跨11日、12日跨13日受影響行車資訊，對號列車：251次松山-台北自強號、152次台北-松山自強號、447次松山-台北間普悠瑪；區間車：2264次台北-松山。 台鐵局辦理鐵路行車安全改善六年計畫。（台鐵局提供） (中時 ) #松山 #台北 #火車 #整修 #誤點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 更新再加碼 鶯歌火車站建8電梯 04:102020/11/03 地方新聞 《半導體》Q4營收拚年增5成、年賺2股本 聯發科躍5日線 10:342020/11/03 財經 好萊塢靠邊站 鬼滅3天票房破億 04:102020/11/03 產業．科技 羊城處處有中山 猶如回到台灣 04:102020/11/03 兩岸藝文 《鬼滅之刃》上映3天全台票房1.1億 04:102020/11/03 娛樂新聞 《台北股市》盤中焦點股：大成鋼、華新科、瀚宇博、東和、閎暉、利奇 10:002020/11/03 財經 1分鐘讀財經》美國大選今投票 押寶台灣2陣營概念股 08:152020/11/03 財經 明道自創保養品牌5天破2億 04:102020/11/03 娛樂新聞 淡海輕軌藍海線 1個月免費爽搭 04:102020/11/03 地方新聞 《產業》ITF旅展閉幕 明年11月5日登場 08:012020/11/03 財經 寶島熱門新聞 北市再增7家防疫旅館 美麗信花園、王朝大酒店都加入 - 寶島 喜美超市董座捐車完成母親遺願 車牌號有洋蔥 - 寶島 靜宜大學「國小魔法英語營」 融入SDGs及創意課程 - 寶島 誤信假姪子來電借錢 老翁匯款後驚覺受騙報警求助 - 寶島 59名聽損兒童演出超暖音樂會 爸媽驕傲又感動 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。