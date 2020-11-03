因應明年含萊克多巴胺美豬來台，許多地方政府訂定萊劑零檢出的食安自治條例，日前卻收到中央公文指零檢出抵觸中央法規，要求檢討修正。民團表示，中央護萊豬到無視人民健康，批民進黨是只有利益的新黨國威權，號召民眾11月22日秋鬥大遊行上凱道反威權。

民間反瘦肉精毒豬聯盟今(3)日邀請法律專家召開記者會，表示衛生管理屬地方自治權限，依照大法官釋字738號解釋，以公共利益及公益良善目的，在符合比例原則、不侵害營業自由下，地方可以加嚴管制。

倫敦大學法律博士施威全表示，地方議會通過的自治條例，針對瘦肉精採取比中央更嚴格的標準，是合法合憲，依照釋憲738解釋，規定地方自治條例可訂定嚴於中央的標準，但衛福部仍認為地方牴觸中央，衛福部犯了兩大錯誤，一是對釋字738號解釋解讀錯誤，二是立場錯置。

施威全解釋，地方自治條例在法律位階上不比中央行政命令還低，若衛福部的主管權責是要捍衛美國豬肉商的利益，以這樣的角度才能解釋地方牴觸中央，但衛福部主責是要維護國人健康，立場上只能解釋為地方嚴格於中央，但沒有權力要求檢討修正。

民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠表示，在開放萊豬的議題上中央過度集權，不僅以行政命令宣布，更限縮地方自治的積極管控，目的只為符合民進黨國的利益，絲毫不顧百姓民生的福祉，對於衛福部無視憲法賦予地方自治的權利，還發文要求地方檢討修正，直言「陳時中是超越憲法的男人。」

李建誠也大力抨擊民進黨立委昨(3)日靠多數決議營養午餐採購契約不用載明含乙型受體素一事，表示11月22日秋鬥遊行上將再次公佈投下反對票綠委名字，並抗議新黨國的威權和專制。

(中時 )