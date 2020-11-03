美國總統大選登場倒數最後幾小時，選前大批川普鐵粉紛紛出籠，不過瘋狂川粉已經成為美國社會亂象，1日多個州相繼出現川粉車隊大陣仗霸佔主要幹道的情形，他們在道路上停滯不前、猛按喇叭，導致當地交通大打結。

美國總統大選前夕，川粉行為愈來愈猖狂，1日紐約州的馬里奧•庫默州長大橋（Mario M. Cuomo Bridge）遭川粉車隊大陣仗霸佔，讓當地交通大打結。

富比世（Forbes）雜誌網站報導，隨著美國大選逼近，近幾日川粉車隊已變得愈來愈猖狂，他們駕駛皮卡（pickup truck）、其他一般型號汽車霸佔主要道路，甚至逼車包圍拜登車隊，他們瘋狂的行徑已經激起其他選民擔心，擔憂選後社會會更動盪。

光是選前的最後超級星期天，全美從東岸至西岸就至少發生5起「川普列車」（Trump Train）大陣仗霸佔當地主要幹道的事件。《紐約郵報》（New York Post）報導，1日新澤西州的花園州大道（Garden State Parkway）及紐約州的馬里奧•庫默州長大橋（Mario M. Cuomo Bridge）分別被2支川粉車隊霸佔，畫面顯示，這些川普鐵粉駕駛一般轎車、休旅車、皮卡，龜速在道路上行駛、甚至停滯不前，他們猛按喇叭、揮舞川普旗幟，有些人還下車到處行走，高聲歡呼「我們關閉它、，我們關閉它了」，儼然在道路上直接開趴。

馬里奧•庫默州長大橋是連接當地奈亞克（Nyack）與泰瑞鎮（Tarrytown）的主要幹道，主要道路遭川粉車隊佔領，也讓當地交通大打結。

福斯新聞（Fox News）紐約地方台1日也報導，觀眾投訴川粉車隊故意在華府連接巴爾的摩的高速公路上放慢行駛。

不只東岸，《印第安納波利斯明星報》（Indianapolis Star）報導，周日川粉車隊也出現在中部大城印第安納波利斯市（Indianapolis）的州際公路上；《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）則指出，當天川粉車隊大陣仗挺進東岸加州馬林城（Marin City）一處購物中心的停車場。

富比世指出，川粉車隊出籠多是由地方挺川團體號召，他們的激進行為已在全美各地激起擔憂，擔心選舉結果如果不明朗，選後各地恐出現動盪及暴力事件。

(中時新聞網)