微軟公司周一證實，將在Xbox Series X與Series S遊戲機上推出蘋果Apple TV。這表示將在11月推出的所有主要遊戲機上，包括索尼將推出的PS5，都能見到Apple TV應用程式。

這個app可以讓用戶觀看Apple TV+節目，也可以取得用戶已經在iPhone、iPad上，或透過iTunes購買的Apple TV節目與電影。

Apple TV已經可以在其他平台上使用，如Roku、亞馬遜Fire TV及智慧電視，但尚未登陸新一代遊戲主機。

微軟將於11月推出Xbox Series X與Series S兩款遊戲主機。透過與遊戲主機結盟，蘋果可望擴大Apple TV+的訂閱客群。

因iPhone、Mac或iPad而加入蘋果生態系的用戶，也許會希望在遊戲機上安裝該應用程式，以收看他們已經擁有的節目。他們也可能還想再看看付費訂閱服務Apple TV+，這個月費為4.99美元的服務提供獨家的電視節目與電影。

不過，Apple TV在索尼PS5與微軟Xbox Series X/Series S平台上也將面臨來自其他應用程式的競爭。微軟和索尼也將在自家遊戲機上提供網飛、Hulu、Disney+等多個串流應用程式。

(時報資訊)