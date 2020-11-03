台股今日大漲150點，玻陶股短多強勁，台玻(1802)組織調整及各地產線整合後，今年H2營收、獲利將比H1有成長動能，今日狂漲3.5%以上；中釉(1809)明年積極擴充孟加拉市場產能，增加新品銷售量，明年營運成長具動能，股價漲幅也在3%以上；冠軍(1806)及和成(1810)也挾著第4季進入購屋及裝修旺季，業績馬力足，股價漲幅都在2%以上，受到個股紛紛上漲帶動，玻陶指數漲幅超過3%，傲視八大類股。

中釉今年上半年受到疫情影響，營運成績衰退，下半年印尼廠將暫時停止生產3個月，停產期間總停產量為6,295噸，今年營運業績保守以待。明年將透過擴充孟加拉市場產能，增加陶瓷噴墨、螢光玻璃片等新產品銷售量，將為營運增加新的活水。

冠軍積極推出新品，增添營運活水，看準台灣高齡人口數、單身人數及毛小孩隻數與三者同步上升，全新推出奈米防滑磁磚新革命-維斯塔石板磚，表面平滑不粗糙，防滑等級達到澳規P5等級(防滑最高等級)，防滑、防潮、防水、平滑、耐磨、易清潔，乾濕區皆適宜鋪設，360度守護全齡居住安全。

冠軍指出，超過70%的家庭出現過家中意外滑倒的情況，其中老人和兒童比例最大。地面材在遇水或油污的情況下很容易使人滑倒，堅硬粗糙的表面，雖防滑但也容易造成跌倒時二度傷害。為了守護家人安全，地面防滑性早已成為重要的裝修選材標準，消費者在選購時，需要特別的留意。

(時報資訊)