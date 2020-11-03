隔夜美股三大指數連袂收紅，韓國KOSPI延續前個交易日上漲態勢，開高7大點後，午前維持震盪走高格局。KOSPI指數暫收2340.57點，上漲40.41點，漲幅1.76%。

韓國最大石化集團SK Innovation，已經連續3季都出現營損，外界認為除了要歸咎於煉油與芳香產品本業業績不佳，還有投資電動車電池亦已投入大量資金，讓SK Innovation第4季營損可能還會擴大。另外，產品賣相不佳，存貨跌價所造成損失也反映在財報上。分析師則預估，第4季營損還會有3069億韓元之多。但早盤股價卻逆勢飆升近6%，成為投資人追逐的標的。

受到買氣縮手影響，現代汽車10月銷售額減4.2％，子公司起亞汽車雖然10月銷量增6％，但今年以來已經減少7％。最新營業額數字不佳，導致現代與起亞股價亦連袂疲弱。現代汽車午前在平盤整理，起亞汽車則是跌近1%。

利多消息發酵下，樂金化學(LG Chem)股價早盤出現報復性地大漲近4.5%。樂金化學電動車電池產品，前9個月成長速度快，已大大拉大與競爭者距離。根據統計，樂金化學1至9月市佔率已達近25%，將近吃下約四分之一市場。

最新匯價，目前1美元可兌換1134.05韓元，韓元貶值0.45元。

(時報資訊)