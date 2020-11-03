台積電轉投資封測廠精材(3374)2020年第三季旺季營收攀峰、第四季展望續看俏，今（3）日跟進大盤反彈，在買盤敲進下放量開飆、直攻漲停價131元，登近1個半月波段高點，截至午盤仍維持逾8％漲幅，領漲封測族群。

精材尚未公布第三季財報，9月自結合併營收達7.8億元，月增5.32％、年增達44.58％，連2月改寫新高。帶動第三季合併營收達21.32億元，季增達61.97％、年增達27.69％，同步改寫新高。累計前三季合併營收48.77億元、年增達49.76％，續創同期新高。

精材受惠3D感測零組件封裝需求平穩，較往年季節性落差明顯縮小，使今年上半年淡季營運表現有撐。隨著蘋果新款iPhone即將推出，相關3D感測光學元件封裝需求放量，訂單能見度良好，帶動第三季營運成長動能顯著增加，下半年展望樂觀。

同時，精材與母公司台積電合作，投入12吋晶圓後段測試代工服務，已如期在6月完成產線建置、7月起逐步進入量產階段。精材藉此打進美系手機大廠晶片測試供應鏈，隨著測試專案放量、帶動測試產能逐月顯著拉升，同步增添營運成長動能。

精材先前法說預期第三季營收可望優於去年同期、改寫歷史新高，實際結果符合預期，並對第四季營運審慎樂觀看待。法人預期，精材上半年獲利表現穩健，隨著下半年旺季獲利動能顯著轉佳，有望帶動全年獲利改寫歷史新高。

(時報資訊)