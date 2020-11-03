積極跨界合作擴大商機，刺激銷售動能，網家(8044)旗下PChome 24h購物迎戰雙11檔期，今天與麥當勞合作，麥當勞票券於PChome 24h購物設立專區，推出「電子票券」多項折扣，即日起至11月11日，天天限量推出11元超低價商品；11月10日至11月12日，限時三天祭出熱門套餐特惠價格。

雙11檔期強勢開跑，隨數位消費商機崛起，PChome 24h購物站上「電子票券」專區採購人潮大幅提升，主因為電子票券保存方便不易丟失、毀損，還能達到減少紙張、印刷等環保目的，進而帶動PChome 24h購物站上電子票券銷量成長，買氣熱絡。這次雙11檔期聯手速食龍頭麥當勞，佈局線上活動專區，積極推廣O2O虛實整合消費模式，期待為消費者帶來更便利的購物生活。

這次雙方看準現代消費者工作繁忙的生活型態，能夠快速採購且方便食用的「速食」餐點特別受歡迎，因此攜手麥當勞，推出一系列優惠商品。11月3日至11月11日天天精選限量商品11元，從冰淇淋到雞塊都有優惠，另外還有多項熱銷量購券及享有P幣回饋。

(時報資訊)