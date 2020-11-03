前興櫃股王達康網因遭檢舉2011年入主樂士公司後，高價收購達康保經公司65％股權，致樂士損失4000多萬元。台北地檢署今依違反證交法非常規交易、特別背信等罪起訴董事長邱傑書、胞弟邱柳榮、財務長林榮照3人。邱傑書已潛逃至大陸，檢方另發布通緝。

檢方調查，邱傑書2011年為使達康保險集團借殼上市，向台南樂士公司大股東、現任遠航董事長張綱維購買樂士價值5億元股權。

邱傑書再以私募方式取得過半樂士股權，於2011年10月取得樂士經營權，擔任負責人，由胞弟邱柳榮出任董事長。

邱傑書找會計師估價達康保經公司與網路平台總計價值9000萬元，再由會計師出具不實財務報告，向樂士董事會提案欲以每股45元購買達康保經股權。經董事會同意，邱於2011年12月、2012年1月共花費5000多萬，收購達康保經65％股權。

不過，檢調查出，邱購買的達康保經股權，實際價值僅1000多萬元，造成樂士公司4000多萬元損失。檢調2015年發動偵查，檢方訊後諭令邱傑書以100萬元交保，但邱傑書於2019年2月出境，遭北檢發布通緝。

(中時 )