桃園市觀音區一名60歲的詹姓老翁，2日下午接到陌生的手機門號來電，自稱是其姪子急需用錢，老翁一時不察信以為真，到郵局臨櫃匯款18萬元到對方帳戶，事後老翁撥打姪子原本的手機門號求證，才驚覺受騙上當，立即向大園警分局草漯派出所報案，所幸在警方及郵局的協助下，及時將18萬元回存到老翁的帳戶，成功攔阻詐騙。

警方表示，詹姓老翁於2日下午接到假姪子的來電，誆稱他換了手機門號，並向老翁噓寒問暖，老翁覺得聲音很像於是信以為真，假姪子見老翁逐漸卸下心防，隨即以做生意需要資金周轉為由，向老翁借了18萬元，老翁不疑有他前往郵局匯款。

老翁匯款後回撥假姪子的電話，欲告訴他錢已匯出，但始終無人接聽，老翁覺得有異，於是撥打姪子原本的手機號碼，電話那頭傳來真姪子的聲音，告訴老翁根本沒有這件事，老翁才驚覺受騙上當，急忙到派出所報案。

草漯派出所警員蕭凱、謝在哲獲報後立即與草漯郵局的經理聯繫，得知該筆款項尚未匯到對方的帳戶，便馬上陪同老翁到郵局確認身分，順利將18萬元回存到老翁的帳戶，老翁非常感謝員警的熱心協助，讓他能順利保住辛苦存下的積蓄。

大園分局呼籲，「假姪子真詐財」時有所聞，民眾接到可疑電話應仔細查證，如有疑問可撥打165反詐騙專線或到附近派出所詢問，以免上當受騙。

(中時 )