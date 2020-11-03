大同經營權變天，投保中心對前董事長林郭文艷提起的解任董事訴訟仍在進行。金管會日前抓到大同違法陸資，重罰2500萬元，台北地院函請提供裁罰資訊，金管會卻以保護個資為由拒絕提供，林郭的律師團質疑，金管會作法與以往不同，是為了掩飾自己的錯誤。

林郭在大同6月30日股東會以違法陸資為由，剔除市場派28位股東的表決權，市場派不服，另申請自行召集股東臨時會改選，獲經濟部許可，敲定在10月21日舉辦。9席董事最後由市場派奪得7席，昨（2）日董事會並由林文淵當選新董座。

林郭目前仍是董事，林文淵還推舉她為榮譽董事長，但投保中心認為她6月30日股東會剔除部分股東的手段違法，提起解任董事訴訟，林郭能不能保住董事一職仍未知。

北院上次開庭，林郭的律師團聲請函詢金管會、經濟部調查裁罰違法陸資的資料，證明林郭剔除市場派股東沒有問題，金管會近日以保護個資為由拒絕，經濟部則尚未回覆。

林郭律師團今當庭表示，上海龍峰集團先前3度違法投資大同，金管會裁罰後都有提供資訊，這次作法卻與以往不同，拒絕法院發現真實，疑是要掩飾自己的錯誤。聲請再向公司派、市場派雙方的股臨會股務代理函調裁罰資訊。

投保中心律師則說，本案爭點主要是「誰可以認定陸資」，依法主管機關即金管會才有權限，林郭在股東會擅自認定、剔除股東表決權已違法，無論是否真的有陸資，都與本案無關。

法官同意發函股務代理，定11月26日上午再開庭，並諭知無論是否收到回函，下次庭期都將辯論終結。

(中時 )