隨著全球疫情惡化，確診人數激增，加上美國新紓困法案進度停滯，以及總統大選選情膠著，各項變數導致投資人心態保守，美股再度走弱，道瓊跌破26537點，出現M頭疑慮。道瓊轉弱的成因與美國內部變數相關性較大，只是若美國大選後，各項紓困法案進度仍然牛步，美股進一步走弱的機率就會升高。

對於多頭而言，美股的頸線必須守住，即便跌破也要迅速站回，否則一旦確認跌破，將會投資人的信心造成一定程度的負面影響，即便最終新紓困案通過，美股也不一定能回到原先的位置，頸線攻防戰將是11月美國大選後的美股重點。

面對11月台股行情，一方面要看美股波動對指數造成的影響，而另一方面則要觀察市場對於台股相關利多與利空的反應。目前正值上市櫃公司發布第3季財報及第4季展望的關鍵期，提到第3季財報，現階段討論最熱烈的即是由於台幣升值所帶來的「匯損」問題。

近日金屬機殼廠可成公告第3季財報，受台幣升值衝擊，Q3單季匯損高達24.3億元，約侵蝕EPS達3.19元，單季EPS僅存0.75元，創2002年第4季以來獲利新低；只是面對如此大的利空，可成股價卻未進一步重挫，反而呈現量縮築底，賣壓未隨之出籠，這種股價利空不跌的現象，即可視為市場對其匯損的反應，後續該現象是否延伸到多數電子股要觀察。

先前看好的防疫概念，宅經濟、綠色能源、汽車(車電)、台積電供應鏈等產業，由於今年普遍已有一段漲勢，短期即使再看好其發展前景，但因股價對先前利多已反應一定程度，需要籌碼進一步換手或是出現更大的利多才會再攻一波。

此刻的選股重點轉為「舊不如新」，這裡的「新」指市場先前未預期到或是未反應，直到近日才剛被發現且買盤剛進場的低位階股。以綠能為例，即是旗下轉投資太陽能或風力發電的個股，如華立、致茂等；以台積電供應鏈為例，如均豪、友威科這一類知名度較低的設備股。這種新題材股由於剛起漲，籌碼相對安定，不易受到美股M頭利空干擾，將是接下來的選股方向。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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(中時新聞網)