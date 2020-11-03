國際影后章子怡5年前嫁給大她8歲歌手汪峰，兩人育有一位4歲女兒「醒醒」，年初章子怡又生一子，兒女全滿成為「好」字。港媒報導，章子怡最近受訪透露教育理念，認為女兒要「富養」，還就讓醒醒從小就熟悉自己約莫21億台幣的珠寶，霸氣說：「在醒醒長大之後，希望她能當一位設計師」。

章子怡和汪峰婚後曾被網友傳婚變，今年5月汪峰有感而發，寫下：「愛是一種人暖自知的情感，別人看到的都只是表象，永遠不知道兩個人真正的歡喜和悲苦」，暗示婚姻生活有喜有苦，後來有網友去看音樂會，偶遇章子怡夫妻，並分享兩人現場照片，可見汪峰緊摟愛妻纖腰，兩人當父母後仍保有情侶約會行程和兩人世界空間，放閃無極限。

據《東網》報導，章子怡年初再度當媽，最近出席上海活動時分享自己「重女輕男」的教育觀念，認為女兒要「富養」，坦言：「醒醒長大之後，希望她能當一位設計師，所以很早給女兒接觸一些高檔珠寶，是一件特別美好的事情。」

而先前汪峰曾分享帶女兒探班章子怡的影片，片中章子怡向女兒展示價值約5億人民幣（約21億台幣）頂級珠寶的影片，醒醒當下態度十分從容，似乎平時就常看到這類高級首飾，而章子怡先前也帶女兒上馬術課，被網友讚不愧是影后女兒，從小就是人生勝利組。

(中時新聞網)