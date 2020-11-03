網紅罔腰日前到綠島旅遊，未料竟遭業者控訴破壞民宿，沒想到身分遭起底後，竟反嗆「這麼爛的民宿被拆了也剛好」，更揚言絕不會道歉，這讓前男友鳳梨先跳出來道歉滅火，事隔不到幾小時後，罔腰也在臉書發文道歉，認了全是「酒後失態」惹的禍。

罔腰表示當時包棟整間民宿，因為一行人玩得太嗨加上酒後失態，因此破壞了民宿原有的擺設，對於一行人脫序行為造成困擾感到抱歉，並強調會賠償所有損失，也希望民宿老闆能夠原諒這次荒唐的行徑，並會以此為警惕約束自己行為，希望民宿業者能給予彌補機會，相較先前囂張態度可以說是收斂不少。

罔腰臉書發文道歉。（圖／罔腰臉書）

雙方在經過溝通協調後，罔腰表示民宿業者答應讓她們續住，度過最後2天假期，但前提是不能再有脫序行為，而她更表示已經跟民宿老闆約好晚上喝酒，看來整起事件將圓滿落幕。

不過網友似乎對於罔腰一行人行徑難以諒解，留言怒斥：「感覺就不是真心道歉，只是打發而已」、「應該是利益考量，勉強道歉的」、「不是堅持不道歉」，言語極盡嘲諷。

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(中時新聞網)