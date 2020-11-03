女星「熊熊」卓毓彤是許多男性粉絲心目中的性感女神，但人紅是非多，前段日子先後爆出結交新歡、懷孕、性愛片遭流出等腥聞，但她多以不變應萬變，不願在輿論中攪和，身心似乎也因此鍛鍊得越來越強大，昨po文透露罕見拒絕了合影要求，吐露之所以過去常勉強自己做不喜歡的事，是因為「怕被討厭」才選擇討好別人。

熊熊出道以來除了亮麗外型外，貼心親民性格也常能透過節目觀察到，而這樣的她，今天在IG貼了限時動態，表示終於成功拒絕了要來合照的人，「如果你有看到還是跟你說聲抱歉」，坦言「拒絕」這件事可能對很多人來說是很平常的，但對她來說，卻相當困難。

熊熊說，她有這樣的已經很久了，朋友常勸她：「私人時間你不想拍照就不要勉強自己」，說自己不想拍的時候會直接拒絕，讓熊熊覺得這行為超勇敢，「因為我之前都覺得對身為公眾人物的我們來說，好像拒絕合照或是簽名是一種不對的行為」。

而她也吐露之所以讓自己陷入兩難的真實原因，「我總會因為怕被討厭、怕被不喜歡、怕被誤會很跩等等的各種原因，所以討好別人，總是委屈忍耐做很多自己並不想做的事情」，但可能當下她明明狀態不佳，卻硬是答應，事後卻總後悔，覺得不該逼迫自己違背內心，如今想起來覺得好傻，終於想開應該學會說不，「如果他們因為我拒絕要求就生氣，不喜歡我，那他們也不是真的喜歡我」。

(中時新聞網)