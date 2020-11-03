電子書服務商Readmoo讀墨首度踏入硬體設計，今（3）日推出台灣第一台彩色電子紙閱讀器mooInk C，限時限量800台，趕在雙11大檔啟動預購，預計明年第一季出貨。

mooInk C由台灣設計、製造，搭載元太科技6吋E Ink Kaleido電子紙顯示螢幕及單色前導閱讀燈，可顯示4096種顏色，彩色印刷電子紙擁有獨特的淡彩效果，畫面溫潤不刺眼，讀者將更方便觀看商管書內的彩色圖表，童書、圖文書與食譜也清晰好讀。

另在外觀上，Readmoo與竅門設計主持設計師王俊隆協力，以書本造型賦予電子書閱讀器兼容古今樣貌的新姿態，並與振曜科技合作製造，預計明年第一季出貨。

讀墨電子書也與木馬文化、遠流出版、晨星出版、小魯文化合作，推出兩種超值優惠套組《兒少經典精選套書（30冊）》或《克莉絲蒂推理精選（30冊）》與6吋 mooInk C 及折疊皮套合購優惠價6,999 元。

(工商 )