選購綠色建案，將獲得用心銀行業的支持！渣打國際商業銀行今（3）日宣布，推出「綠建築房貸」優惠專案。舉凡與渣打銀行合作的建案房產，渣打銀行將提供首購族1.31％、非首購族1.33％的一段式購屋貸款優惠年利率。

渣打銀行表示，此項專案領先其他在台外商銀行，一方面減輕客戶還款負擔，也能同時為地球環境貢獻心力。

適用渣打銀此次「綠建築房貸」優惠專案，評估條件是依據內政部建築研究所評定核發的「綠建築標章」與「候選綠建築證書」為標準。該行表示，只要客戶向建商購買獲得上述標章或證書且有與渣打銀行合作的建案，不論建物所在地區，或是貸款申請人是否曾與渣打銀行往來等條件，均可以獲得一段式優惠年利率。

渣打銀行表示，藉此專案鼓勵消費者選擇「綠建築」，進一步帶動建商持續興建省能源、省資源、低污染的綠色住宅，共創環保永續的願景，若不清楚購買的建案是否有與渣打銀行合作，消費者亦可以主動向建商或該洽詢。

(工商 )