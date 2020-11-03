周刊去年爆料，已婚的元祖少東張劭緯疑與大黑松小倆口千金邱威樺親密合照，張懷疑照片是妻子安晨妤自他電腦下載後提供媒體，控告安涉嫌妨害電腦使用等罪，事後張、安和解，張撤告，台北地檢署今將安女不起訴。

張、安結婚13年，去年底傳出婚變，周刊報導張疑不倫大黑松小倆口千金邱威樺，遭安手機抓姦，並刊出張與邱親密合照，張認為照片都是儲存在他的電腦內，懷疑安私自開電腦重製後流出。

檢方偵辦期間，因張、安針對多起互控官司陸續達成和解，本案張也撤回告訴，檢方今將安不起訴。

(中時 )