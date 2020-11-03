元祖少東親密照曝光 控妻外流 雙方和解不起訴 12:362020/11/03 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 周刊去年爆料，已婚的元祖少東張劭緯（右）疑與大黑松小倆口千金邱威樺親密合照，張懷疑照片是妻子安晨妤（中）自他電腦下載後提供媒體，控告安涉嫌妨害電腦使用等罪。（圖／翻攝自臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周刊去年爆料，已婚的元祖少東張劭緯疑與大黑松小倆口千金邱威樺親密合照，張懷疑照片是妻子安晨妤自他電腦下載後提供媒體，控告安涉嫌妨害電腦使用等罪，事後張、安和解，張撤告，台北地檢署今將安女不起訴。 張、安結婚13年，去年底傳出婚變，周刊報導張疑不倫大黑松小倆口千金邱威樺，遭安手機抓姦，並刊出張與邱親密合照，張認為照片都是儲存在他的電腦內，懷疑安私自開電腦重製後流出。 檢方偵辦期間，因張、安針對多起互控官司陸續達成和解，本案張也撤回告訴，檢方今將安不起訴。 (中時 ) #元祖少東 #張劭緯 #大黑松小倆口 #邱威樺 #安晨妤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄老董澳門性侵女助理大逆轉 二審認他「利用權勢」下場出爐 13:242020/11/03 社會 女上士不倫保防官「被退伍」 怒告陸軍司令部敗訴 11:392020/11/02 社會 玄彬、孫藝珍甜炸 最令人心動「韓劇CP」TOP5出爐 20:152020/11/01 娛樂 嬌妻激戰小王13回 1句話鹹濕情節曝光漏洩 17:002020/10/31 社會 順手自行取用、惡作劇或因玩笑藏起同學物品，有沒有觸法？ 09:002020/11/02 生活 官司和解獲利佳 聯電捷報頻傳 04:102020/10/30 財經焦點 進階中的阿扁！前藍委驚：接下來會和韓國瑜和解嗎？ 12:342020/11/03 政治 《電腦設備》光燿Q4拚轉盈 永崴投控high漲停 12:332020/11/03 財經 何謂校園暴力或霸凌？ 這也會觸法？ 09:002020/11/02 生活 8旬翁與小30歲妹親密 脫褲醫嚇傻：像啃過的玉米 11:442020/11/02 生活 社會熱門新聞 前空姐郭芷嫣提告求復職 長榮律師：不可能讓她回來 - 社會 長榮女大生遭擄殺 遇害地前1小時畫面曝光 網看完暴怒 - 社會 擄殺馬籍女大生 兇嫌梁育誌父母129字道歉信：以命償命 - 社會 女大生魂斷異鄉 高大成震怒「3關鍵」揭惡嫌謊言 - 社會 涉恐嚇澎恰恰、張綱維 通化街幫主及幕後金主楊醫師遭逮 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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