前總統陳水扁與資深媒體人趙少康上演「世紀大和解」，10月31日趙少康到台南南芳果園探訪陳水扁，兩人對談近2個小時。對此，前藍委陳學聖表示，阿扁和趙少康和解後，接下來會和前高雄市長韓國瑜和解嗎？

陳學聖今在臉書發文表示，阿扁和趙少康見面後，接下來會和韓國瑜和解嗎？「我很好奇」！更好奇之後，阿扁會有怎樣的變化？

陳學聖再表示，他和阿扁，過往一直有些職務上的殊緣。阿扁作台北市議員時，他作記者，跑扁新聞。扁作台北市長時，我作議員，監督阿扁。阿扁作總統時，他作立委，制衡角色更加明顯，衝突氛圍也隨著藍綠對決，益加升高，尤其在「兩顆子彈」疑案之後。

陳學聖直言，這些年來，我們有很長一段時間沒有見過面，但從媒體上呈現出來阿扁保外就醫期間，不斷踩測司法紅線及活動形式，阿扁始終還是往昔的阿扁，沒有太大改變。

陳學聖觀察，但是最近從台北建城100週年活動，老市長們相聚，看到了阿扁的轉型，開始談和解，不僅談國內，也談兩岸，更談台獨的不可能。阿扁開始在變了！尤其今年藍綠兩位強者郝柏村、李登輝先後離世，台灣命運的主導權，強化了戰後世代登場的份量，他們即令目前沒有從事實際的政治職務，但是過往叱吒風雲的光芒，讓他們輩分夠高，可以取得話語權。特別是這些政治人物，走過戒嚴解嚴，走過省籍衝突，走過藍綠對立，較現在檯面上一些活蹦亂跳的民代、官員，更具有縱向史觀。如果他們能夠誠心對話，將有機會是一個新局的開始，

陳學聖強調，我們不敢預測阿扁下一步怎麼走，是真是假也待觀察，但畢竟看到阿扁在嚐試跳脫舊往框架，試圖遞出和解的橄欖枝，這就是一個破口，就會有變化，就會有故事開始發生了。

(中時新聞網)