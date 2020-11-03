長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生遭隨機性侵殺害棄屍，女大生遭擄路段太暗長期遭詬病，台南市長黃偉哲卻稱「路燈只壞2盞」，引發各界抨擊。今（3）日黃偉哲宣布啟動點亮偏鄉計畫，期待重建安全的城市。對此，網友感嘆「用生命點亮的台南市」，也有人提醒，橋下雜草那麼高也要除一下。

黃偉哲在臉書表示，台南市每一盞路燈，都是保障市民安全回家的路，點亮每一盞燈，都是市府的責任，但縣市合併升格前後，台南偏鄉地區受限於經費，沒有足夠的路燈，甚至繳不起電費，這樣的城鄉差距對於民眾不公平，也造成了這次命案的憾事。

今日遇害女大生的家屬及同學，為她舉行告別追思儀式，對於不幸的發生，黃偉哲代表市府向大家道歉，坦言的確做得不夠，也應痛定思痛檢討缺失，因此將在今天的市政會議，要求工務局、民政局及交通局，跨局處推動「點亮偏鄉計畫」。

點亮偏鄉計畫結合市民、鄰里、學校和學生，一起為市民及學生規劃安全的路，市府將深入基層，點亮村里間的「暗黑道路」，架設足夠的路燈、設置足夠的路口監視器，以拉近城鄉差距，讓市民朋友有安心安全的道路，市府也會主動盤點暗黑道路，並歡迎市民朋友反應需求，對於社會的不安，將深切檢討，經過周詳規劃後，針對問題解決問題。

網友表示，任何市府的過失不能有任何理由與藉口，何況還是民進黨執政，希望台南市加油，不讓憾事再發生，身為市長，則要虛心檢討、虛心的接受，概括承受各種責難。

此外，也有人批說，「千錯萬錯都別人的錯，你還是適合當立委，台南歷任市長你最好棒棒」，如果換做是國民黨籍的市長，早就被電爆了，「有錯就認很難嗎？在那邊事實只有兩個路燈壞掉，所以呢？」「9000名學生的舉證你都不相信，厲害耶」「台南升格成六都已經10年，還在提合併升格偏鄉經費不足」「所以要死了人才會有經費？」

#每一盞燈都是市府的責任 #點亮偏鄉計畫即日啟動 台南市的每一盞路燈，都是保障市民安全回家的路，點亮每一盞燈，都是市府的責任。 縣市合併升格前後，台南偏鄉地區受限於經費，沒有足夠的路燈、甚至繳不起電費，這樣的城鄉差距，對於民眾不公平，也... 由黃偉哲發佈於 2020年11月2日 星期一

(中時新聞網)