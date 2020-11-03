台中市一名40歲施姓男子2日凌晨01時10分許，酒後將自小客車違規停放於中區中華路丶篤行路口行人穿越道上，嚴重妨礙其他用路人安全，並引起巡邏員警的注意，員警發現車主施男渾身酒氣，盤查時可能因酒駕心虛，施男竟冷不防的跳上警用機車企圖騎車逃逸，隨即失控撞上自己的車子而摔倒，導致頭部撕裂傷，員警當場將施男壓制逮捕，經送醫救治傷勢雖已無大礙。

台中市政府警察局第二分局文正派出所所長陳健生表示，昨日凌晨林姓及謝姓警員執行巡邏勤務返所途中，行經上述路口時，發現一輛自小客車違規停放於行人穿越道上，駕駛卻不見蹤影，由於地點位於轉彎處且燈光昏暗，為避免其他用路人發生追撞意外，員警立即將警用機車之警示燈開啟，並將車停放於安全距離處警戒，警告來往人車注意‧

此時施姓車主自旁邊店家走出，表示自己飲酒正在等候代駕，正當員警欲實施盤查時，施男竟趁隙騎走在現場警示人車的警用機車意圖逃逸，隨即失控撞上其所有之自小客車，導致頭部撕裂傷，員警當場立即上前壓制逮捕，經送往中國醫救治後，傷勢已無大礙，員警對其實施酒精濃度測試，酒測值超過法定標準，幸好過程中2位員警皆無受傷，僅警用機車右後照鏡斷裂、車身輕微刮傷，全案依酒駕公共危險罪及妨害公務等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲社會大眾，酒駕行為害人害己，切莫心存僥倖，警方維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，依法從嚴究辦，以維護市民生命財產安全。

巡邏員警施男行徑可疑，要上前盤查施男竟冷不防的跳上警用機車企圖騎車逃逸，隨即失控撞上自己的車子而摔倒。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

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